Conte: «La volta grazie al pari con l’Inter! Percorso incredibile»

Al termine della vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha portato a casa il suo quarto scudetto. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico Antonio Conte.

GIOIA – Archiviata la vittoria che ha consegnato lo scudetto al Napoli, in conferenza stampa allo stadio Maradona è intervenuto Antonio Conte. Queste le sue parole: «Oggi una gioia incredibile. Ne parlavo con Giovanni, per arrivare allo stadio è stata dura. Ho visto tutta quella gente e ho pensato che se non avessimo vinto avremmo dato una delusione a questa gente. Dovevamo riportare a casa lo scudetto. I ragazzi sono stati bravissimi. Il momento della svolta è stato il pari con l’Inter, se non c’era il pari l’Inter scappava. Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, il merito va a questi ragazzi che non si sono mai arresi. Questo è lo scudetto del lavoro, dei titolari e di quelli che stavano dietro. Vincere è bello, ma ti ripaga del lavoro e dei sacrifici che fai. Vincere è bello, vincere in una piazza come Napoli è sicuramente un evento eccezionale. Dobbiamo godercelo, è stata un’annata durissima. Ma abbiamo vinto e abbiamo messo in fila le altre. Essere nella storia del Napoli non è semplice, questa cosa ci riempie di orgoglio».