Conte sulle fasce riparte da Young e Candreva. Rischio addio per gli altri? – TS

Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, alla ripresa dei campionati Antonio Conte sulle fasce si affiderà ancora una volta sull’esperienza di Ashley Young e Antonio Candreva, ma quale futuro per gli altri?

ESTERNI INTER – Gli esterni che in questa stagione stanno convincendo più di tutti Antonio Conte sono Ashley Young – arrivato a gennaio -, e Antonio Candreva, simbolo della rinascita nerazzurra. I due hanno ormai superato i trentanni, e l’Inter dovrà lavorare anche per la ricostruzione dei reparti, così da poter continuare a lavorare sul 3-5-2 tanto amato dal tecnico. L’ex Manchester United in particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, si è imposto con intelligenza all’Inter, ed è fondamentale per l’equilibrio della squadra. Hanno convinto meno gli under 30, come per esempio Victor Moses – anche lui arrivato a gennaio, ha trovato poco spazio -, e soprattutto il prodotto della primavera Cristiano Biraghi. Il suo riscatto dalla Fiorentina è fissato a 12 milioni, e l’operazione potrebbe essere legata allo scambio con Dalbert, passato ai viola.