Conte, stoccata da Ravezzani: “Inter vince bene, ma lui come al solito…”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di “TeleLombardia”, ha lanciato una stoccata ad Antonio Conte attraverso il suo profilo ufficiale “Twitter”, dopo le parole del tecnico in seguito a Sassuolo-Inter (QUI la conferenza stampa)

FRECCIATA – Non le manda a dire Fabio Ravezzani nei confronti di Antonio Conte. Il direttore di “TeleLombardia” ha infatti voluto commentare le dichiarazioni del tecnico dopo la convincente vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Queste le sue parole: “L’Inter finalmente rimbalza e vince bene. Conte, al solito, anziché godersi il successo, ne approfitta per sollevare la solita polemica inutile coi dirigenti. Troppo comodo, così. Dice: Non basto da solo. Ma guadagna tanto da dover bastare eccome, con un gruppo di prima qualità”.