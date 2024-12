Conte soddisfatto a metà: «Napoli, nel secondo tempo qualcosa non è andato!»

Antonio Conte ha parlato nel post-partita di Genoa-Napoli, sfida vinta dai partenopei con il punteggio di 2-1. La sofferenza avuta nel secondo tempo non fa però stare sereno il tecnico salentino.

LE DICHIARAZIONI – Antonio Conte ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Napoli, rimarcando il diverso atteggiamento della sua squadra tra prima e seconda frazione: «Il primo tempo è stato forse il più bello dell’anno a livello di gioco e dominio. Abbiamo controllato la partita in lungo e in largo. Nel secondo tempo, invece, non ci siamo espressi come avremmo dovuto. Conosco questo stadio, basta una scintilla per riaccendere i tifosi e rimettere tutto in discussione. Non ci si può permettere di staccare la spina e rischiare di compromettere il lavoro fatto durante la settimana».

Conte sull’atteggiamento che il Napoli deve far proprio

IL RAGIONAMENTO – Conte ha poi proseguito indicando quella che dev’essere la mentalità della sua squadra, se aspira a raggiungere importanti traguardi: «Non bisogna difendere il risultato abbassandosi, ma attraverso l’attacco e il dominio. Questo dev’essere il nostro mantra. Oggi siamo stati fortunati, ma in altre situazioni potremmo pagarlo caro. Dobbiamo imparare a restare concentrati nell’arco dei 95 minuti».