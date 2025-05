Conte: «Ci siamo giocati il bonus, ora andare oltre i nostri limiti»

Conte commenta così la situazione in campionato, dopo il pari del Napoli col Genoa. Il distacco dall’Inter si è ridotto ad un solo punto. E adesso tutto è riaperto.

DESTINO AZZURRO – Il Napoli ha pareggiato contro il Genoa 2-2 e ora il distacco con l’Inter si è assottigliato ad appena un punto di distanza. Nel post partita, Antonio Conte, intercettato da Radio Rai, ha commentato in questo modo il pari del Diego Armando Maradona. Le sue parole: «Avevamo un bonus e ce lo siamo giocati, adesso il destino è nelle nostre mani. Affronteremo Parma e Cagliari che si devono salvare e bisogna andare oltre i nostri limiti e portare a casa due vittorie». Ora si aspettano 180 minuti da paura, che decideranno lo scudetto. L’Inter, infatti, giocherà a Milano contro la Lazio di Marco Baroni, mentre il Napoli volerà a Parma contro la squadra di Cristian Chivu, che è ancora non si è salvata. Insomma, tutto è ancora aperto e possibile in questo fantastico campionato di Serie A. Nulla è scontato e la partita del Maradona lo dimostra. Il Genoa delle riserve, infatti, è riuscito a strappare un punto a Napoli giocando una partita seria e lucida. Prossima giornata Inter e Napoli in contemporanea.