Conte, shampoo ai giocatori Inter all’intervallo. Ma ha capito che… – SM

Stando a quanto riportato dal notiziario di “Sportmediaset”, Antonio Conte si è fatto sentire nell’intervallo del derby vinto in rimonta dall’Inter contro il Milan. Ma con una cosa il tecnico deve sapere convivere: la pazzia nerazzurra

INNO E SHAMPOO – “Pazza Inter” non risuona più a San Siro prima delle partite dei nerazzurri. Antonio Conte, così, sperava di poter rimuovere il lati oscuri dal Biscione. Ma il tecnico ha capito che deve convivere con la follia nerazzurra, caratteristica superiore che non si può controllare. L’inno non c’è più, ma le note continuano a rimbombare nella testa e nelle coronarie dei tifosi dell’Inter. La rimonta di ieri sera ne è la prova: solo nel 1949 a Beneamata è riuscita in un’impresa simile nel derby. Ma il merito è stato anche di Antonio Conte, che ha fatto un vero e proprio shampoo ai suoi giocatori negli spogliatoi tra primo e secondo tempo. E la parola “Scudetto” per il tecnico salentino ora non è più un taboo.

Fonte: Sportmediaset.