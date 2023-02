Conte: «Sfottò tifosi? Li accetto, io prima alla Juventus poi all’Inter. Rivale»

Conte ha parlato dei cori di sfottò e dei fischi dei tifosi del Milan nei suoi confronti durante Milan-Tottenham. Il tecnico ha ricordato le sue esperienza alla Juventus e all’Inter

SEMPRE AVVERSARIO − Ai microfoni di Mediaset, Antonio Conte ha risposto alla domanda sul pubblico di San Siro: «Sfottò? Fa parte della partita, fa parte del tifoso. Bisogna essere sereni e accettare non dico l’insulto, va bene così. Non sono mai stato allenatore o giocatore del Milan. Sono stato prima giocatore e poi allenatore della Juventus, poi allenatore dell’Inter. Faccio i complimenti al Milan per quello che ha fatto l’anno scorso e anche al pubblico».