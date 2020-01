Conte sempre piÃ¹ convinto della forza dell’Inter. Testa solo al Napoli – Sky

Conte sempre più convinto della forza dell’Inter. Testa solo al Napoli – Sky

Condividi questo articolo

Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha fatto il punto tra campo e mercato in casa Inter: la società sta cercando di regalare ad Antonio Conte due pedine, ma la testa del tecnico è tutta sulla sfida contro il Napoli

TESTA AL CAMPO – Andrea Paventi ha fatto il punto in casa Inter a pochi minuti dalla conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Napoli: «Ripresa non facile per i nerazzurri con le sfide a Napoli e Atalanta. L’Inter ha voglia di mantenere il rendimento attuale e di confermare quanto di buono fatto prima di Natale. Sul mercato la società sta cercando di regalare due pedine a Conte: un esterno sinistro e un centrocampista. Ma l’attenzione del tecnico è tutta su questa sfida che per l’Inter vuol dire tanto. In questa partita c’è una gerarchia che si è andata a capovolgere nel ruolo di anti Juve. Conte è sempre più convinto della forza di questo organico, capace di ripartire dopo l’eliminazione dalla Champions League».

Fonte: Andrea Paventi – Sky Sport.