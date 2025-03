Conte: «Scudetto? Sarebbe folle non pensarci a -3 dalla vetta!»

Conte in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Milan, ha risposto anche alla domanda sulla lotta scudetto che coinvolge pure l’Inter.

SCUDETTO – Antonio Conte sulla lotta con l’Inter al vertice: «Andiamo avanti per fare il meglio possibile con i giocatori che oggi abbiamo a disposizione. Partiamo da un presupposto: saremo dei folli a non fare un pensiero, visto che ci togliamo tre punti dalla prima della classe. Nessuno avrebbe immaginato questa posizione ad inizio anno. Giusto crederci e metterci tutto quello che abbiamo a disposizione. Il nostro tifoso, questo, credo lo stia apprezzando. Domani affronteremo una squadra che era partita per vincere lo scudetto, poi ci sono annate particolari. A gennaio hanno aggiunto giocatori forti, che conosco. Domani ancora di più, di altre volte, avremo bisogno il supporto del Maradona. Ci sarà da soffrire. Grandissimo rispetto per il Milan, ma come dico sempre mai paura». L’imminente giornata sarà molto importante. Gli azzurri sfideranno appunto il Milan, mentre l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà in casa a San Siro l’Udinese di Kosta Runjaic. Le due squadre, Napoli e Inter, sono divise in classifica da appena tre punti. Nel turno precedente, la Beneamata ha vinto contro l’Atalanta, mentre la squadra di Conte ha pareggiato a reti inviolate sul campo del Venezia.