Conte: «Scudetto, Inter e Atalanta favorite? In Europa una conferma»

Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Roma, ha parlato della classifica in Serie A e la lotta scudetto, spendendo belle parole nei confronti dell’Inter e delle altre squadre che sono state impegnate in Europa.

NAPOLI E CLASSIFICA – Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa riguardo la classifica di Serie A: «Dobbiamo essere realisti e sapere che siamo solo alla tredicesima giornata e nel giro di pochi punti ci sono sei squadre. È un campionato finora equilibrato, a mio parere non penso rimarrà così fino alla fine. Già a fine girone d’andata inizierà un po’ ad allungarsi Certo che noi siamo soddisfatti di questo lavoro, stiamo mettendo le basi e vedo una continua crescita a livello anche del singolo. Oggi mi ritrovo con una rosa che è molto cresciuta nei singoli rispetto Dimaro».

Atalanta e Inter tra le favorite, Conte commenta Oriali

LOTTA SCUDETTO – Conte ha commentato anche le dichiarazioni di Lele Oriali riguardo la lotta scudetto: «Questo va dato merito soprattutto ai ragazzi perché si impegnano e hanno voglia di migliorare. Inter e Atalanta favorevoli per lo scudetto? Lele è un amico, io penso che le partite viste in Europa hanno confermato che in Italia c’è un livello tecnico-tattico elevato. Altrimenti non ti imponi come sta facendo l’Inter, l’Atalanta e la Juventus in casa dell’Aston Villa. Anche Milan, Lazio e Roma hanno fatto bene, i giallorossi hanno pareggiato contro il Tottenham. Il calcio italiano a mio avviso è cresciuto in maniera importante».