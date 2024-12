Conte: «Scudetto a 3? Ancora presto per dirlo!» E fa pure i conti

Antonio Conte parla della lotta scudetto e di quanti punti ci sono ancora a disposizione. Ad oggi il suo Napoli è secondo, davanti all’Inter, e dietro all’Atalanta.

ATTENZIONE – Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Venezia, ha parlato degli obiettivi della sua squadra e allo stesso tempo ha esortato i suoi a destare estrema attenzione nei confronti della squadra di Eusebio Di Francesco: «Non firmerei mai per un traguardo minimo, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto tanti punti, considerata quella che è stata la nostra partenza, vogliamo continuare a migliorare. Se vediamo le partite che il Venezia ha giocato in casa della Juventus e dell’Inter dobbiamo allora preoccuparci. Noi li abbiamo studiato e loro hanno studiato sicuramente noi, quindi serve affrontare bene questa partita. Questi punti ci servono».

Conte e la lotta scudetto con Inter e Atalanta

PRESTO – Poi Conte risponde alla domanda sulla lotta per lo scudetto. A detta sua è ancora presto ridurla solamente a tre squadre: «Scudetto a tre? Non è ancora finito il girone di andata, mi sembra azzardato dirlo, poi si possono pensare tante cose. Mancano ancora due partite, ci sono ancora più di 60 punti a disposizione. Esattamente 63, ero bravo in matematica (ride, ndr). È prestissimo, noi dobbiamo cercare di avere l’obiettivo di fare punti. Vogliamo dare fastidio».