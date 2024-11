Conte sbotta: «Titoli su di me post Inter-Juventus 4-4? Infastidito!»

Conte nel finale di conferenza stampa è ritornato su Inter-Juventus 4-4 e soprattutto sui titoli della stampa. Il tecnico infastidito.

NO SFIDA SCUDETTO – Antonio Conte è comparso in conferenza stampa a due giorni dalla partita tra Napoli e Atalanta. Il tecnico ex Inter non vuole parlare di sfida scudetto quella di domenica alle 12.30: «Non so se può essere definita sfida-scudetto, ma è una partita tra due squadre che vogliono entrare in Europa, magari entrandoci dalla porta principale. Loro sono una realtà consolidata». La partita tra Napoli e Atalanta sarà comunque molto importante e indicativa, anche in ottica Inter. Nel prossimo turno, infatti, gli azzurri saranno ospiti a San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi.

Conte e i titoli di “goduria” dopo Inter-Juventus!

UNIONE – Poi Conte sbotta dopo i titoli post Inter-Juventus: «Io interdetto dopo che Inter-Juventus sono comparsi titoli secondo cui io godevo. Tutto sbagliato, quando sento queste cose mi infastidisco molto. Mi auguro che in futuro non vengano fatte queste distinzioni. Noi siamo un’unica cosa: o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. I meriti e le critiche (spero di no) dobbiamo dividerci equamente». Il riferimento di Conte è al 4-4 pirotecnico di una settimana fa a San Siro.