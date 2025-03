Conte ruffiano: «Inter farebbe campionato a parte in Italia e in Europa»

Conte parla benissimo dell’Inter, ritenendola una corazzata che farebbe un campionato a parte ovunque. Le sue parole dopo la vittoria sul Milan.

RUFFIANO – Un Antonio Conte in vena di complimenti verso l’Inter al termine di Napoli-Milan. Le sue parole su DAZN: «Sarebbe folle non credere a qualcosa di straordinario, davanti c’è una corazzata che in Italia farebbe campionato a parte e anche in Europa. Dobbiamo gestire il prossimo turno e vedere cosa accade. Ma importante è recuperare tutti, perché se recuperiamo tutti i giocatori possiamo comunque dire la nostra. Oggi non era facile, c’erano tutte le prerogative per mettere le basi per un distacco tra noi e l’Inter, invece abbiamo risposto in modo importante».