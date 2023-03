Conte rivela l’origine della rottura col Tottenham. Inter all’orizzonte? – TS

Conte, fra le rivelazioni dei retroscena al Tottenham e l’idea di ritornare all’Inter. Di seguito quanto riportato sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport.

RITORNO – Antonio Conte avrebbe rivelato, a chi lo ha incontrato ieri a Torino, che la sua esperienza col Tottenham è giunta ai titoli di cosa perché: «Non c’erano più le condizioni per andare avanti». L’allenatore leccese, che ieri ha salutato con un messaggio sui social gli Spurs (vedi articolo), secondo Tuttosport sarebbe pronto a tornare alla carica nel campionato italiano e a riprendere quanto lasciato in sospeso due anni fa. Tutto, dunque, farebbe pensare all’Inter, che il tecnico aveva deciso di lasciare perché contrariato all’idea di vedere la rosa nerazzurra smantellata. La dirigenza interista ha, poi, venduto Romelu Lukaku e Acrhaf Hakimi ma ha tenuto lo zoccolo duro della squadra e ha riportato a Milano il belga.

SPERANZE – L’idea di vedere Conte sedersi in panchina al posto di Simone Inzaghi potrebbe essere, dunque, più di una fantasia. Soprattutto considerando la stagione altalenante, tra campionato e Champions League, dell’attuale allenatore dell’Inter e il desiderio di Beppe Marotta di raggiungere la seconda stella. E chissà se la modalità per farlo non è proprio quella di riportare in nerazzurro Conte, abilissimo nel centrale l’obiettivo. Ad annullare le speranze di un eventuale ritorno, però, ci pensa il rapporto, ormai indebolito, tra l’ex tecnico del Tottenham e la dirigenza interista, in particolare con Piero Ausilio e il vice Dario Baccin. A questo si aggiungono anche le difficoltà finanziarie della società nerazzurra, sui cui continua a gravare il debito con Oaktree.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino