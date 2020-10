Conte ritrova l’Inter: i primi rientri ad Appiano Gentile – Sky

Antonio Conte Inter

Antonio Conte comincia a ritrovare i pezzi dell’Inter in vista del derby di sabato. Sono infatti tornati alcuni giocatori dalle loro nazionali

Dopo diversi giorni con la rosa ridotta all’osso causa Nazionali e positività al Covid e con il derby di sabato che incombe, Antonio Conte comincia a rimettere insieme i pezzi dell’Inter. Sono infatti tornati ad Appiano Gentile Brozovic e Pinamonti, che si sono sottoposti al tampone e dovrebbero tornare in squadra domani dopo l’esito. In giornata dovrebbe rivedersi ad Appiano Gentile anche Hakimi. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.