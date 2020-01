Conte rischia di deprimere tutti, Zhang sarà contento delle sue parole? – CdS

Andrea Ramazzotti nel suo editoriale sul “Corriere dello Sport” sottolinea come i toni di Conte siano eccessivi rispetto al lavoro fatto dall’Inter.

RISCHIO DEPRESSIONE – Chissà cosa avranno pensato ieri Ashley Young e Victor Moses. «Sembra che stiamo a compra’ metà Real Madrid» ha tuonato Antonio Conte parlando del mercato e dei due nuovi arrivati, tra l’altro richiesti da lui. Non certo un complimento. Forse nelle loro menti sarà passata la stessa cosa che è passata in quelle di Barella e Sensi nella notte di Dortmund, quando l’ex ct spiegò: «A parte Godin in questo gruppo nessuno ha vinto niente. A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Barella, che abbiamo preso dal Cagliari? A Sensi, arrivato dal Sassuolo? Dobbiamo stare belli rasoterra e la posizione in campionato non deve far dimenticare i problemi che ci sono». Con stoccate così, più che rasoterra, il morale dei calciatori rischia di finire sotto terra. E con il loro, anche quello dei dirigenti.

INVESTIMENTI FATTI – L’uscita di ieri non è stata la prima… fuori tempo del tecnico di Lecce. Dal «non ci sono tanti soldini» di metà gennaio, una frase parente di quella pronunciata alla Juve («Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100»), Conte è passato a «non so se riusciremo a rinforzare la squadra con questa strategia del prestito e prendendo giocatori esperti». Pensate a Steven Zhang che, tra la finestra estiva e quella invernale, solo per l’acquisto di cartellini, per i bonus e per i diritti di riscatto che saranno esercitati di sicuro (Sensi), si è già impegnato per oltre 200 milioni. Sarà stato felice quando gli hanno riportato certe parole? Mah… Magari avranno provato a spiegargli che Conte non ce l’aveva con Marotta e Ausilio, con i quali ha parlato e sorriso prima e dopo la conferenza. E al numero uno nerazzurro sarà stato riferito anche che le frasi avevano il duplice intento di non caricare di eccessive aspettative l’ambiente e di allentare la pressione sui nuovi arrivati. Già…

CAMPAGNA ACQUISTI STORICA – Resta il fatto che nella storia dell’Inter per trovare una campagna acquisti che si avvicini a quella della scorsa estate bisogna tornare al 1999- 2000. Anche allora in panchina era arrivato un ex allenatore della Juventus, Marcello Lippi, “sedotto” con uno stipendio top (ma inferiore a quello di Conte…) e con grandi investimenti. I risultati di Antonio per ora sono assai migliori di quelli dell’uomo che nel 2006 ha fatto salire l’Italia sul tetto del mondo, ma i bilanci delle società, allora come oggi, non sono fatti con il Pongo, bensì con i numeri. Anche nelle aste di Fantacalcio, quando si finiscono i crediti bisogna smettere di comprare. Al massimo, tra un prestito e uno scambio, ci si può interrogare su come i soldi sono stati spesi.