Conte rischia il deferimento dopo le polemiche esagerate in Inter-Napoli – SM

Conte ora rischia il deferimento per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita Inter-Napoli, in cui ha criticato l’operato del VAR e la gestione del rigore concesso ai nerazzurri. Di seguito la notizia riportata da Sportmediaset.

ORA RISCHIA DAVVERO – Antonio Conte, manifestando dubbi sulla trasparenza e l’onestà del sistema di revisione video, dopo Inter-Napoli 1-1 ha dichiarato che il VAR: «Deve essere uno strumento onesto, sennò alimenta retropensieri». Queste parole, pronunciate con tono polemico, hanno destato forte attenzione tra i vertici arbitrali e nella FIGC, che ora valuta l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allenatore del Napoli. Le dichiarazioni di Conte hanno sollevato preoccupazione perché mettono in dubbio l’integrità del VAR, insinuando che possa non essere gestito con imparzialità e trasparenza. L’accusa è grave, poiché fa riferimento a possibili “retropensieri” che, secondo il tecnico, potrebbero minare la fiducia nel sistema. La FIGC, generalmente molto attenta a mantenere il rispetto verso la classe arbitrale, considera il tono e i contenuti delle dichiarazioni di Conte come un attacco alla credibilità del sistema arbitrale stesso e un potenziale danno d’immagine per il calcio italiano.

Grave accusa di Conte dopo Inter-Napoli. Ma regole chiare!

ACCUSE DISCUTIBILI – In questo contesto, l’intervento della federazione appare comprensibile: l’IFAB, organo internazionale che regola il VAR, ha sempre chiarito che la tecnologia interviene solo in casi di chiari ed evidenti errori, senza interferire sulle scelte tecniche arbitrarie. Conte, però, sembra contestare proprio questa impostazione, chiedendo implicitamente che il VAR possa rivedere anche decisioni che non rientrano in queste linee guida, aumentando di fatto la sua influenza sulle gare. Se confermato, il deferimento rappresenterebbe un chiaro segnale della federazione: non è tollerato che gli allenatori mettano in discussione l’integrità del VAR senza conseguenze. Quale sarà adesso la risposta del Napoli e del suo allenatore? Sarà curioso capire se resterà ancora fermo sulle sue posizioni.