Conte riparte dalla difesa: intoccabili! Adesso valgono 150 milioni – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte è stato chiaro con la dirigenza: dalla difesa si costriuranno le fondamenta della squadra che verrà. Adesso il gruppo “capitanato” dal leader de Vrij vale 150 milioni.

IL MURO – L’Inter di Antonio Conte riparte dal muro difensivo, quello formato da Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar davanti al Capitano Samir Handanovic, che a breve rinnoverà fino al 2022. Solo certezze per quella che sarà, almeno per il prossimo anno, la difesa titolare dell’Inter. In tre dietro, secondo quanto riportato dalla rosea, sono un vero tesoro: Steven Zhang ha respinto la corte di top club, e adesso quei tre dietro valgono 150 milioni. Il valore di Stefan de Vrij si aggira intorno ai 60 milioni, una miniera d’oro considerando che è stato ingaggiato a parametro zero nel 2018, ed è stato l’unico difensore a non aver sofferto il cambio dalla difesa a quattro alla difesa a tre: una garanzia per l’Inter con un contratto in scadenza nel 2023. Altra certezza è Milan Skriniar, con Luciano Spalletti è stato letteralmente impressionante. Con Antonio Conte invece qualche incertezza in più dettata dal “nuovo” ruolo. Inseguito a lungo dal Manchester United, oggi lo slovacco vale almeno 50 milioni. In questa stagione invece ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Inter il giovane Alessandro Bastoni: 17 partite e 1 gol in prima squadra rubando la maglia da titolare a un monumento come Diego Godin.