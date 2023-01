Conte: «Rifletto sul mio futuro dopo tre perdite. Inter, dato tutto»

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Manchester City, Antonio Conte ha rivelato di essere in un momento di riflessione sul suo futuro personale e professionale dopo aver perso tre persone care come Ventrone, Mihajlovic e Vialli. Sottolineando anche quanto è solito dare ai club, Inter compresa.

FUTURO – Antonio Conte si trova a riflettere sul suo futuro: «Questa stagione per me è difficile da un punto di vista personale, sto riflettendo molto sul mio futuro. Ho perso tre persone a me care nel giro di poco tempo, ovvero Ventrone, poi Sinisa (Mihajlovic, ndr) e ora Gianluca (Vialli, ndr). Non è stato semplice e quando succedono, queste cose ti portano a riflettere. A volte diamo troppa importanza al lavoro e ci dimentichiamo di dedicare più tempo alla nostra famiglia e a noi stessi. Io lavoro tantissimo, credetemi. Do tutto alla mia squadra. Non solo ora al Tottenham, l’ho fatto anche per l’Inter e per la Juventus. È per questo che le società vogliono tenermi a lungo».