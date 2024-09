Conte ricorda: «All’Inter abbiamo lavorato bene per ricostruire»

Dopo Napoli-Palermo in Coppa Italia, vinta con il risultato di 5-0, l’allenatore Antonio Conte torna nuovamente sulla sua esperienza all’Inter. Le parole in diretta su Canale 5.

RISULTATI – Il Napoli ha vinto contro il Palermo in Coppa Italia con il risultato di 5-0. La squadra partenopea adesso fa paura per il campionato con Antonio Conte sulla panchina. Le prestazioni salgono di livello e le vittorie si seguono nel corso delle settimane. L’Inter è avvertita: se non esce dal momento nero dovrà stare molto attenta alle possibili conseguenze.

Conte e il ricordo dell’Inter: la ricostruzione

ORGANIZZAZIONE – L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in questo modo e ha ricordato il suo lavoro al club nerazzurro: «Fare delle classifiche di merito non mi è mai piaciuto. Di questo gruppo mi piace che è rimasto il cardine, il cuore. Sono ragazzi per bene, chi è arrivato come McTominay, Buongiorno, Gilmour si sono integrati benissimo. Lavoriamo bene, si può percepire bene. Quando arrivai all’Inter abbiamo veramente lavorato bene per ricostruire tutto come situazione. Sta capitando tutto ciò qui al Napoli, stiamo ricominciando su una vecchia base. Sui giocatori che abbiamo tenuto. Abbiamo messo giocatori che hanno portato grande energia». Nel giro di due anni Conte ottenne un secondo posto, raggiunse una finale di Europa League e vinse infine lo Scudetto.