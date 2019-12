Conte riabbraccia tutti e premia l’entusiasmo dei tifosi – GdS

Ieri l’Inter ha ripreso a lavorare dopo la sosta natalizia. Antonio Conte ha potuto riabbracciare tutti i suoi giocatori, compresi i lungodegenti Sanchez, Sensi e Barella. Una giornata ricca di sorrisi ed entusiasmo, che l’allenatore ha voluto coronare aprendo l’allenamento anche ai tifosi presenti. Questo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”.

L’ESERCITO DEL SORRISO – La giornata di ieri al Centro Suning di Appiano Gentile è all’insegna del sorriso. Sorride Antonio Conte, che ha potuto constatare come i suoi abbiano seguito i suoi dettami. Dopo la partita contro il Genoa, l’allenatore aveva dichiarato un po’ sornione: «Il nostro mantra è il lavoro. Anche in vacanza i giocatori dovranno dedicare del tempo a me, loro già lo sanno…». E così è stato, come documentato dai giocatori stessi attraverso i loro profili social. Non solo: Conte sorride anche perché finalmente può riabbracciare tutti i giocatori della sua rosa. Nella seduta di ieri, infatti, sono tornati in gruppo anche Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Nicolò Barella. A parte solo Kwadwo Asamoah, che continua ad avere problemi al ginocchio sinistro.

LA RINCORSA CONTINUA – Un esercito al completo, quello a disposizione di Conte. Dal 6 gennaio, infatti, riprenderà la lotta serrata contro la Juventus, attualmente appaiata ai nerazzurri in vetta, a 42 punti. Una ripresa non agevole per l’Inter, che chiuderà il girone di andata affrontando prima il Napoli (lunedì 6 gennaio, al San Paolo) e poi l’Atalanta (sabato 11 gennaio, a San Siro). Di conseguenza assume ancora più importanza il poter lavorare di nuovo con tutti gli elementi della rosa. Sanchez mancava dal 28 settembre, un’assenza che ha costretto Romelu Lukaku e Lautaro Martinez agli straordinari. Stefano Sensi non gioca dal 6 ottobre, esclusi gli scampoli contro Borussia Dortmund e Genoa. Infine, Barella è fuori da poco più di un mese. Tre recuperi che possono trasformare l’Inter, garantendo una permanenza più lunga nella zona alta della classifica.