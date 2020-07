Conte restio a cambiare, i cinque cambi indigesti per il tecnico – TS

“Tuttosport” sottoliena lo scarso ricorso ai cambi da parte di Antonio Conte. Il tecnico sembra restio a modificare la sua Inter.

MA I CAMBI? – La sensazione trova conferma nei numeri. Osservando lo svolgimento delle partite dell’Inter dalla ripresa l’impressione è che Conte preferisca maneggiare con estrema cautela il nuovo strumento dei cinque cambi. La sconfitta contro il Bologna ha reso ancora più evidente il copione. Mihajlovic con grande coraggio spacca la partita al minuto 20 del secondo tempo con dentro Bani, Palacio e Juwara, Conte risponde col solo Sanchez per Eriksen ben 9 minuti dopo e con altri 4 cambi tutti successivi al 40′ a sorpasso già avvenuto.

MENTENERE L’ASSETTO – Complessivamente i subentrati del Bologna sono rimasti in campo 82 minuti recupero escluso, quelli dell’Inter 29. E’ successo in ogni partita dell’Inter dal 13 giugno in poi. Dalla sfida di Coppa Italia col Napoli sono sempre stati gli avversari a utilizzare maggiormente le forze presenti in panchina. Curiosamente Conte ha dato più spazio alle riserve in Inter-Brescia, ben 120 minuti. Un modo per far rifiatare i titolari in una gara già blindata. Quando invece bisogna puntellare un vantaggio più risicato o modificare il copione della gara il tecnico è più parsimonioso. E con Brescia e Sampdoria ha effettuato solo 4 cambi. Complessivamente le riserve interiste hanno totalizzato 466 minuti. Quelle degli avversari 648. Spesso in queste partite pazze giocate col caldo estivo può fare la differenza.