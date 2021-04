Conte, salvo sorprese, dovrebbe rimanere all’Inter. Nonostante l’incontro con Steven Zhang, da programmare più avanti (vedi articolo), sono alte le probabilità di una sua permanenza per la prossima stagione. Ne parla Andrea Paventi, intervenuto in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24.

NESSUN CAMBIO – Andrea Paventi ha pochi dubbi sulla continuità di Antonio Conte: «Secondo me resta, ce l’ha fatto anche capire domenica (vedi articolo). Sarà importante quell’incontro con la proprietà, parlarsi e programmare il futuro. Ma credo che si sia inserito bene e abbia voglia di rimanere. Capiremo nelle prossime settimane, però da parte di Conte credo ci sia voglia di continuare questo progetto. Steven Zhang a Crotone? No, però viene qua (ad Appiano Gentile, ndr) domani. Cambi di formazione per Crotone-Inter? Forse una. Aspettiamo la rifinitura di domani. Ha sempre puntato sulla stessa squadra, dal derby in avanti. Al massimo potrebbe esserci un cambio, oppure rivedere lo stesso undici».