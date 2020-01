Conte recupera Sensi, Barella e Sanchez: “nuove” risorse per l’Inter – GdS

Antonio Conte può finalmente godersi una squadra quasi al completo e usufruire delle “abbondanze” soprattutto a centrocampo. Nel 2020 in un solo colpo il tecnico nerazzurro ha già recuperato tre pedine fondamentali per la sua Inter, decisivi per la seconda parte di stagione. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

RECUPERI FONDAMENTALI – Antonio Conte con il recupero di Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alexis Sanchez non guadagna “solo” di qualità in mezzo al campo, ma anche di alternative. Ad oggi il tecnico ha fatto di necessità virtù, reinventando Roberto Gagliardini, pescando Borja Valero tra i centrocampisti e facendo esordire in Serie A il giovane Lucien Agoumé. A Napoli Stefano Sensi potrebbe riprendere un discorso interrotto tre mesi fa, con l’infortunio del 6 ottobre contro la Juventus. “Le precedenti sei partite di campionato erano state sufficienti all’ex Sassuolo per prendersi l’Inter, per mettere insieme tre gol e due assist, per essere la vera fonte del gioco offensivo dell’Inter, qualche passo davanti a Brozovic, fra le linee, con gli inserimenti. Se Vecino vincerà il ballottaggio con Gagliardini, si ricomporrà il centrocampo della prima Inter di Conte, quella del 4-0 al Lecce. Allora la sintonia fra Lukaku e Lautaro era ancora tutta da trovare, i movimenti offensivi da mandare a memoria, ma le giocate di Sensi riempivano i vuoti di sceneggiatura”. Barella ad inizio stagione era un giocatore da inserire ancora nei meccanismi della squadra, pronto sempre a subentrare dalla panchina. Ora il suo status è un altro, e potrebbe ritrovarlo già contro l’Atalanta, ma l’inserimento sarà graduale proprio come a inizio stagione. Dei tre è quello che è rimasto in infermeria di meno, con l’operazione immediata alla rotula dopo il crac in casa del Toro, il 23 novembre. Discorso diverso per Alexis Sanchez: il cileno potrebbe essere il vero acquisto invernale per i nerazzurri, dato che il suo infortunio è stato il più lungo e conta solo quattro presenze stagionali. Anche in questo caso Antonio Conte è stato costretto, dettato anche dall’infortunio di Matteo Politano, a rilanciare il giovanissimo Sebastiano Esposito e chiedere uno sforzo in più alla coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.