Conte può tornare in panchina dopo l’Inter: Arteta a rischio esonero – SM

Conte sta aspettando l’occasione giusta per tornare a essere protagonista su una panchina europea. E la chance può ritrovarla nella “sua” Londra. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’assist per l’ex tecnico dell’Inter è in arrivo da Arteta

PANCHINA GUNNERS – L’Arsenal vuole subito Antonio Conte, che è ancora senza panchina dopo l’addio all’Inter post-Scudetto. L’ex allenatore nerazzurro è il nome giusto per la panchina londinese in caso di esonero di Mikel Arteta, qualora dovesse perdere la terza partita su tre in Premier League. Pertanto, secondo Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” presente negli studi di Italia 1 durante “Champions League Live”, sarà decisiva Manchester City-Arsenal di sabato 28 agosto. Partita che arriva prima della sosta internazionale. Perfetta per accelerare cambi così drastici. In caso di sconfitta, Arteta verrà esonerato. Conte accetterà il corteggiamento della Londra di colore rosso? Dopo i successi con il Chelsea, l’attuale allenatore campione d’Italia aspetta un’altra sfida.