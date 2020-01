Conte punta le cento vittorie in Serie A, ma il Napoli è un tabù – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Conte è a un passo dalle 100 vittorie in Serie A. Col Napoli però sia lui che l’Inter hanno score negativi.

QUOTA CENTO – Su un campo tabù per stabilire un altro record. Conte, infatti, con il successo sul Genoa prima della sosta ha toccato i 99 successi da allenatore in serie A. La prossima, quindi, sarà la 100a. Dovesse tagliare quel traguardo proprio domani sera a Napoli, diventerebbe il tecnico più veloce – ci avrebbe messo “solo” 145 gare – a farcela dall’inizio dell’era dei 3 punti a vittoria.

TRADIZIONE NEGATIVA INTER – Non sarà semplice alla luce del valore dell’avversario, per di più assetato di punti per risalire la classifica. Ma ci sarà anche un altro ostacolo sulla sua strada. Al San Paolo, infatti, l’Inter non vince dall’ottobre 1997: 2-0, con prodezza di Galante e autorete di Turrini, mentre Ronaldo, il “Fenomeno”, rimase a secco. Da allora, nei suoi 13 viaggi in campionato nel capoluogo campano, la squadra nerazzurra ha raccolto soltanto 4 pareggi e ben 9 sconfitte, il tutto condito da solo 8 reti segnate e 23 incassate. Le ultime 4, l’Inter le ha rimediate lo scorso 19 maggio, in una sfida senza storia. In mezzo, almeno, c’è stata un’eccezione, seppure in Coppa Italia: il 19 gennaio 2016, i nerazzurri si presero la qualificazione in terra partenopea con un altro 2-0, stavolta firmato Jovetic e Ljajic.

MA ANCHE CONTE – Nemmeno Conte, a Napoli, è stato particolarmente fortunato. Da allenatore, infatti, non ha mai sbancato il San Paolo: 3 gare in tutto, sempre alla guida della Juventus, con 2 pareggi e una sconfitta, proprio nella sua ultima volta (gol di Callejon e Mertens). Alla formazione partenopea, ma non al San Paolo, è legato anche un altro ricordo negativo della sua carriera da tecnico. Era il gennaio 2010, Conte sedeva sulla panchina dell’Atalanta e dopo una sconfitta interna contro gli azzurri, si chiuse il suo rapporto con il club bergamasco, peraltro durato meno di 4 mesi e 14 gare in tutto.