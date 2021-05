Conte priorità Inter ma chiede garanzie. Attenzione alla dirigenza – CDS

Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola continua a ribattere sulla situazione legata ai rinnovi e non solo per quanto riguarda Antonio Conte. Il tecnico chiederebbe delle garanzie, ma come lui anche la dirigenza.

GARANZIE – Questa sarà una settimana di incontri decisivi per l’Inter, considerando anche quello tra Steven Zhang e Antonio Conte. Qualora si decidesse di continuare insieme, ci sarà da programmare gli obiettivi di una stagione e non solo. Come riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, molto dipenderà dalle ambizioni del club perché se vero che la priorità per Antonio Conte è quella di restare all’Inter, dall’altra però il tecnico pretenderà di non abbassare l’asticella degli obiettivi limitandosi alla sola qualificazione in UEFA Champions League bensì puntando allo scudetto-bis. Per farlo però, sarà necessaria una giusta programmazione della stagione. Stesso discorso difatti riguarda anche parte della dirigenza. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno tutti il contratto in scadenza nel 2022, e tutti attendono di capire eventuali sviluppi legati al progetto del club. In caso contrario, non è da escludere che possano prendere strade differenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno