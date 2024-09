Conte: «Primo posto? Solo 6 partite. Calendario non impegnativo»

L’allenatore del Napoli Antonio Conte non vuole sentire parlare proprio di primo posto in casa azzurra. In conferenza stampa allontana le voci e aggira il discorso.

CONFERENZA – 2-0 contro il Monza e primo posto per il Napoli in campionato. Non succedeva dall’ultima giornata dell’anno dello Scudetto, continui rimandi alla stagione di Luciano Spalletti. Antonio Conte però non ne vuole sapere e dopo aver citato l’Inter in conferenza stampa raggira il discorso: «Non mi aspettavo il primo posto, ma sono passate sei partite e abbiamo avuto un calendario tolta la Juventus e il Bologna agevole, non impegnativo. Fa piacere stare in vetta, siamo partiti con la sconfitta di Verona e abbiamo comunque inanellato una serie di partite in cui abbiamo messo fieno in cascina per momenti più duri che potrebbero accadere. Siamo contenti perché sappiamo quello che facciamo, il lavoro che c’è. I ragazzi sono disponibili ogni giorno, vedo in loro una grande voglia di migliorare e continuare a crescere».