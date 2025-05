Conte: «Pressione dall’Inter? Quella sempre. Napoli ora deve finire il lavoro»

Conte in vista del posticipo di domenica sera tra Napoli e Genoa, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo la lotta scudetto con l’Inter.

DA PRIMI IN CLASSIFICA – Antonio Conte a tre giornate dalla fine non pronuncia la parola scudetto e parla di pressione riguardo la lotta scudetto con l’Inter: «Dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di finire il lavoro. Mancano tre partite, il lavoro fa finito, in base anche a cosa è stato detto a giugno. Il tifoso sogna, come noi, qualcosa di importante, ma sto trovando grande maturità, almeno personalmente. Pressione col risultato dell’Inter? A prescindere ci sarà. Giocare prima, giocare dopo, noi sappiamo che non cambierà niente a prescindere: dobbiamo pensare al nostro. Penso che le prossime due gare dovremo giocarle in contemporanea e sarà anche meglio».

Napoli, situazione indisponibili prima della fine: spiega Conte

CONDIZIONE INFORTUNATI – Conte aggiorna riguardo gli indisponibili: «Lobotka ieri è rientrato in gruppo, s’è allenato anche oggi, c’è ancora domattina come test di rifinitura per prendere la migliore decisione. Neres ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi ha fatto allenamento, penso che possa essere convocato per la panchina. Questa settimana può iniziare un po’ a lavorare, ma c’è più difficoltà per lui e Juan Jesus che muore dalla voglia di tornare».