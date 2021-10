Conte prepara il suo post-Inter: attese novità per la panchina ‘scelta’ – SI

Conte è pronto a tornare in panchina. O almeno potrebbe essere così, se si creasse il presupposto ideale. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, l’ex allenatore dell’Inter ha fatto la sua scelta e ora non deve fare altro che attendere sviluppi

PREMIER CONTE – L’ultima immagine di Antonio Conte su una panchina è quella della festa dell’Inter per il 19° Scudetto. L’ex tecnico nerazzurro, attualmente senza squadra, sembra avere le idee piuttosto chiare per il suo futuro. C’è la totale apertura a discutere con i vertici del Manchester United, nel caso in cui decidessero di esonerare Ole Gunnar Solskjaer (a forte rischio, ndr). A riportarlo è Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia. La panchina dello United è la prima scelta di Conte, che ripartirebbe dalla Premier League dopo l’ultima esperienza biennale in Serie A sulla panchina dell’Inter. Per l’attuale allenatore campione d’Italia sarebbe un ritorno in Inghilterra, dopo il successo con il Chelsea. Conte-Manchester United: il matrimonio si farà?