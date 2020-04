Conte porta l’Inter a lezione! Allenamento su Zoom, rituale mattutino – CdS

Conte continua a torchiare l’Inter anche a distanza. Come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il gruppo si mantiene in contatto con un’applicazione utilizzata da insegnati e studenti per le lezioni online. Intanto tutti i nerazzurri si trovano a Milano

RITUALE – Antonio Conte porta l’Inter a scuola. Sì, perché il tecnico nerazzurro non smette di torchiare la squadra e per mantenere vivo il lavoro utilizza Zoom, applicazione usata anche da insegnati e studenti per le lezioni online. Il rituale di allenamento mattutino, seppur “virtuale”, prosegue da una ventina di giorni. La squadra ha seguito alla lettera il lavoro predisposto da Conte per il periodo di quarantena e per la prima volta dopo un mese, con il rientro di tutti gli stranieri (vedi articolo), si ritrova a Milano al gran completo. Non rimane che attendere nuove linee guide governative.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona