Conte il solito: «Polemiche VAR? Media schierati quando toccano alcune squadre»

Polemiche su VAR e scelte arbitrali, con Antonio Conte sfondi una porta aperta. Anche questo è stato uno dei temi toccati durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio.

SOLITE POLEMICHE – Antonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida tra Lazio e Napoli, poi però si sofferma a una domanda legata alle polemiche arbitrali e l’utilizzo del VAR: «Io ho già detto quello che dovevo dire, sono stati pure attaccato duramente quando ho parlato del VAR, l’ho fatto per primo. Ho parlato anche per gli allenatori, ma mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori dicendo che parlavo per me. Ma ho visto che poi sono tornati, si sono lamentati. Forse il noi era giusto, non era un discorso per me. Non voglio tornarci nelle discussioni, sarebbe stupido, quello che dovevo dire l’ho detto. Mi fa sorridere che molti sono venuti sulla mia linea quando sono stati toccati personalmente, pure alcuni media si sono schierati quando sono state toccate alcune squadre, quando ho parlato io invece non c’è stata tutta questa solidarietà, fa capire la discrepanza quando sei a Napoli».