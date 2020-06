Conte e Pintus “torchiano” l’Inter. Dirigenti al completo ad Appiano – Sky

In attesa dell’ufficialità del nuovo calendario della Serie A (QUI le ultime) l’Inter di Conte continua i suoi allenamenti ad Appiano Gentile. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Sky Sport”

REPORT – Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, in collegamento da Appiano Gentile, ha sottolineato come l’Inter di Antonio Conte in sostanza sta rifacendo la preparazione. I nerazzurri stanno sostenenendo dei carichi importanti di lavoro con alcuni giocatori che si stanno gestendo. Per la sfida contro il Napoli, il tecnico vuole tutti a disposizione per ripartire al meglio. Oggi presenti anche Beppe Marotta, Javier Zanetti e Piero Ausilio.