CONTE PERDE PEZZI − Il Real Madrid si affida agli italiani. Dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti (vedi articolo), il club spagnolo è pronto ad accogliere anche Antonio Pintus. Il preparatore tecnico ex Inter, noto per la sua dura ma fondamentale metodologia di lavoro, ritorna nello staff delle merengues, dopo il triennio d’oro con Zinedine Zidane in panchina (2015-2018). Come riporta “Sportitalia“, Pintus ha già avvisato Antonio Conte, il quale lo ha avuto per due anni all’Inter. Dunque, l’ex tecnico nerazzurro − in trattativa con il Tottenham (vedi articolo) − nella sua prossima avventura non potrà contare su uno dei suoi uomini di maggior fiducia. Confermata, quindi, la doppia beffa firmata Ancelotti anticipata in Spagna (vedi articolo).