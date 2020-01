Conte perde D’Ambrosio, ma per il Napoli recupera Asamoah – TS

“Tuttosport” si ocupa dell’infortunio di D’Ambrosio e dei suoi tempi di recupero. Ma porta anche una buona notizia: Asamoah è recuperato.

MINIMO QUINDICI GIORNI – Conte perde Danilo D’Ambrosio per tre settimane. Dovrebbe essere questa l’entità dello stop del difensore nerazzurro, costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra. La diagnosi è stata effettuata ieri dopo una risonanza magnetica presso la clinica Humanitas di Rozzano. L’esame si è reso necessario perché il giocatore ha accusato un problema in allenamento nei giorni scorsi. Il club nerazzurro informa che «il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana». Ma già adesso la lontananza dal campo viene stimata in un periodo superiore ai quindici giorni. D’Ambrosio quindi potrebbe tornare a disposizione per la partita col Cagliari in programma a San Siro il 26 gennaio.

RITORNO IN GRUPPO – Conte deve rinunciare a un prezioso jolly, che può essere schierato sia da centrale che da esterno. Ma in questo momento le alternative non mancano, visto che proseguono i recuperi degli infortunati: buone notizie per Asamoah. L’ex calciatore di Juventus e Udinese ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Il ghanese era rimasto l’unico a lavorare ancora a parte dalla ripresa del 29 gennaio a causa dei problemi al ginocchio sinistro che periodicamente lo affliggono. A questo punto Asamoah potrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di lunedì sera a Napoli.