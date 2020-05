Conte per un nuovo sprint ha bisogno di Lautaro Martinez e Eriksen – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter di Conte per giocarsi le sue chance ha bisogno di risposte da Lautaro Martinez e Eriksen.

NUOVO SPRINT – Le incognite ci sono, specie viste le ultime prestazioni balbettanti. Ma l’Inter non può ancora auto-escludersi dalla lotta scudetto. Specie ricordando quella partenza sprint di inizio anno: sei vittorie consecutive. Adesso il calendario può dare una mano e Conte ci crede.

CERCASI TORO – Le velleità di vittoria sono state spinte anche dai gol di Lautaro Martinez. Lukaku è stato preso per fare la differenza e l’ha fatta, ma l’exploit del Toro non era in preventivo. Il problema ora è come l’argentino potrà calarsi nel finale di stagione. Un po’ con la testa a Barcellona e chiamato a interrompere un digiuno iniziato il 26 gennaio. Poi toccherà anche a Sanchez recuperare il tempo perduto.

SERVE LA QUALITA’ – Poi c’è un oggetto misterioso chiamato Eriksen. Equivoco tattico, magari, ma insomma Conte non ha ancora attinto alla qualità e al talento del danese. Da irrisolto può diventare decisivo aggiungendo ulteriore potenziale a una miscela già esplosiva.