Conte per la Juventus un solo dubbio sulla fascia, Eriksen in panchina – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Conte per la Juventus deve solo scegliere l’esterno destro. Eriksen andrà in panchina.

FORMAZIONE PRONTA – Conte ha già in testa l’undici titolare che sfiderà la Juventus. In difesa spazio a Bastoni insieme a de Vrij e Skriniar. Per il tecnico un solo dubbio sulla fascia destra tra Candreva e D’Ambrosio. A centrocampo il posto da titolare spetterà a Vecino, con Eriksen ancora in panchina. L’esclusione che è destinata a fare più rumore è proprio quella del danese, in questo momento in svantaggio rispetto a Barella e all’uruguaiano per i soliti discorsi tattico. L’ex Spurs sarà titolare contro il Getafe in Europa League, ma non nel derby d’Italia. Dopo la gara all’Allianz Stadium, la squadra tornerà subito a Milano e per preparare proprio la sfida con gli spagnoli di Europa League. Non è previsto un turnover eccessivo visto la lunga inattività e il pieno di energie fatto da tutti in questa sosta del campionato.