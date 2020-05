Conte pensa alla Primavera: Esposito+2 talenti da lanciare. No Napoli-Inter

L’Inter si prepara alla ripresa del calcio e in particolare alla semifinale di Coppa Italia, dopo il lungo stop legato al Coronavirus. Antonio Conte è pronto a sfruttare i giovani a disposizione, a partire da Sebastiano Esposito, per il tour de force che attende i suoi, ma non in massa in Napoli-Inter. Di seguito le ultime da “Repubblica”

TRE TALENTI SU CUI PUNTARE – La provocazione di schierare la Primavera in Napoli-Inter (in attesa della data) resterà tale, ma Conte è pronto a puntare senza paura sui giovani della Primavera nerazzurra. Il tecnico è ben consapevole delle tante partite che attendono i suoi e ha intenzione di valutare tutte le risorse a disposizione. Per questo buona parte dell’Under-23 ha ripreso ad allenarsi, nonostante il campionato sia sospeso. In particolare, secondo Repubblica, il tecnico potrebbe puntare su Esposito, già in orbita prima squadra; Pirola, giovane centrale che già si era messo in evidenza nel ritiro estivo; Agoumé, talento francese che ad oggi ha avuto pochissimo spazio.