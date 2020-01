Conte, pastiglia dallo staff medico per un principio di tachicardia – GdS

Condividi questo articolo

Il finale di Inter-Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri soprattutto per alcune decisioni che in qualche modo possono aver influito sul risultato finale. Al termine del match la panchina nerazzurra è esplosa così come l’attaccante Lautaro Martinez. Secondo la “Gazzetta dello Sport” squadra, staff al completo e dirigenti si sono riuniti all’interno dello spogliatoio, e al tecnico Antonio Conte è stata data una pastiglia per un principio di tachicardia.

FINALE AL CARDIOPALMA – Anche Antonio Conte al termine di Inter-Cagliari si è diretto verso l’arbitro Gianluca Manganiello così come lo staff nerazzurro, per chiedere spiegazioni riguardo alcune scelte arbitrali che hanno fatto discutere e non poco. Secondo quanto riportato dalla rosea, il tecnico è stato portato via da Lele Oriali per evitare guai peggiori. Conte, che già stava poco bene prima della partita a causa dell’influenza, nel corso del match se l’era presa con l’arbitro per alcune scelte. Al termine del match il nervosismo del tecnico è elevato, tanto è vero che lo staff medico gli ha fornito una pastiglia per un principio di tachicardia.