Conte parla alla squadra, ecco le sue considerazioni post Napoli – TS

“Tuttosport” riporta che Conte prima dell’allenamento ha parlato ai giocatori dell’Inter della prestazione col Napoli in Coppa Italia.

DISCORSO PRE ALLENAMENTO – Non avrà centrato la finale di Coppa Italia, ma l’Inter ha ricevuto lo stesso i complimenti di Conte. L’allenatore si è complimentato per la prestazione coi suoi. E ci ha tenuto a ribadire il concetto alla ripresa degli allenamenti ieri per dare la giusta carica in vista della sfida con la Sampdoria di domenica prossima. Ad Appiano erano presenti alla seduta anche Beppe Marotta e Javier Zanetti.

CHIUDERE LE PARTITE – Conte ha ripetuto ai giocatori di essere contento per quanto visto sul campo, anche se l’eliminazione ha lasciato un po’ di rabbia e frustrazione per come si è concretizzata. L’obiettivo su cui la squadra dovrà lavorare è il cinismo: le partite vanno chiuse quando ce n’è l’occasione, aspetto nel quale l’Inter in questa stagione è mancata più di una volta. E per questo nel finale di stagione dovrà dimostrare di poter maturare.

PIU’ ATTENZIONE – Altro neo nella prestazione del San Paolo è la distrazione collettiva che ha portato al mega contropiede sul quale poi Mertens ha trovato il gol qualificazione. Eliminando i nerazzurri. Ovviamente anche episodi di questo tipo non si dovranno ripetere. Soprattutto perché non sono nuovi, vedasi ad esempio il gol subito a Firenze. Conte è un perfezionista che lavora tantissimo su tutti gli aspetti tattici. Ha chiesto che primi tempi ben giocati non vengano gettati via per distrazioni simili.