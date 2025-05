Conte osa e provoca a +3 sull’Inter: «Chi vince scrive la storia, gli altri la leggono»

Antonio Conte osa in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli a Lecce. L’Inter, intanto, continua a tallonarlo a meno tre.

OSARE – Il Napoli ha vinto contro il Lecce una partita molto importante in ottica scudetto, ma la risposta dell’Inter col Verona ha riportato la distanza nuovamente a soli tre punti. In conferenza stampa, il tecnico azzurro ha parlato di unione per quanto riguarda la sua squadra, ma allo stesso tempo ha osato un po’ parlando di storia e almanacchi. Ecco le sue parole che sanno di sfida anche nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi: «Bisogna restare uniti, con l’entusiasmo giusto, mantenendo i piedi per terra. Alla fine vince uno, chi vince scrive la storia, gli altri la vanno a leggere. Se non dovessimo vincere nessuno si ricorderà di questo nostro campionato, se resta scritto indelebile negli almanacchi se lo ricorderanno tutti».

POST – Alla chiosa di Conte, è arrivata poi l’aggiunta dei tifosi del Napoli, che nella notte hanno invaso Capodichino e le vie della città per festeggiare il rientro degli azzurri da Lecce, assalendo macchine e taxi come se si trattasse già di una mezza festa scudetto. La vittoria al Via del Mare, di certo, vale tantissimo per la volata finale, ma l’Inter è ancora lì e mancano ancora tre giornate alla fine del campionato.