Conte, ora momento decisivo: con Eriksen nuova soluzione tattica? – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte in attesa di avere conferme sul fronte Christian Eriksen (VEDI articolo), potrebbe lavorare su una “nuova” soluzione tattica che vedrebbe proprio il centrocampista danese al centro del suo gioco.

NUOVA FANTASIA – Antonio Conte contro il Lecce ha avuto a che fare, per la prima volta in questa stagione, con una serie di problematiche: poca fantasia a centrocampo, poco movimenti dei due attaccanti e soprattutto degli esterni che non spingevano e soprattutto con poche idee, come nel caso di Antonio Candreva. I giusti meriti vanno fatti anche alla squadra allenata da Fabio Liverani che ha coperto bene gli spazi difendendosi a cinque e provano a ripartire in contropiede, piazzando un centrocampista davanti la difesa capace di impedire i movimenti di uno dei delle due mezze ali nerazzurre. Una serie di problematiche che mai prima d’ora erano successe, in contemporanea e nella stessa partita. Per questo motivo il tecnico nerazzurro, come riportato dalla rosea, potrebbe modificare leggermente l’assetto tattico considerando anche il possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Nelle idee del mister potrebbe esserci dunque quella di modificare il suo 3-5-2 in un 3-4-1-2, un po’ come fatto ad inizio stagione con il miglior Stefano Sensi, con caratteristiche più alla “Papu” Gomez dell’Atalanta. Inoltre con l’acquisto di Victor Moses e Ashley Young, l’Inter avrebbe innanzi tutto due nuove soluzioni, e inoltre maggiore spinta dalle fasce lì dove si sviluppa (o si dovrebbe sviluppare) gran parte del gioco nerazzurro.