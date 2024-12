Conte: «Gli obiettivi del Napoli sono noti. Io voglio sempre vincere»

Antonio Conte, a margine della vittoria contro il Venezia, ha parlato ancora una volta degli obiettivi del suo Napoli sul canale di Dazn.

VITTORIA – Archiviata la vittoria al Maradona contro il Venezia, AntonioConte, allenatore del Napoli, ha parlato in collegamento su Dazn dei tre punti strappati ai lagunari. Queste le sue parole: «Sono contento per Raspadori, è coinvolto nel progetto e sto lavorando con lui per mettere qualità durante la partita proprio come oggi. Dobbiamo avere sempre delle soluzioni alternative. Venezia? Dispiace essere arrivati a dieci minuti dalla fine con il punteggio bloccato, ma sembrava una partita stregata. Tra pali e rigori sbagliati, una beffa non mi avrebbe meravigliato».

Napoli, Conte è chiaro sulla mentelità

OBIETTIVI – Il tecnico del Napoli poi, tornare a parlare anche degli obiettivi che si è posto con il Napoli: «Anche se gioco solo a carte con mia figlia io voglio vincere, non firmo mai per obiettivi minimi. Il nostro progetto è nuovo, ma gli obiettivi del club sono noti. Io personalmente punto sempre al massimo. Ritrovarci qui con 41 punti era anche difficile da pronosticare. Questo Napoli è in crescita e lavora bene partita dopo partita. Adesso bisogna evitare gli infortuni, anche perché sia i ragazzi che i tifosi si stanno togliendo un po’ di soddisfazioni».