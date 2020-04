Conte: “Novità sospensione sedute allenamenti. Gli atleti…”

Conte smorza le velleità di alcuni club, in particolare la Lazio, che avrebbero voluto riprendere a breve gli allenamenti. Nel nuovo DPCM (vedi articolo) previsto l’assoluto divieto di sedute in gruppo, ma c’è un’apertura per gli atleti a patto che siano singoli.

MINIMO PERMESSO – In Serie A c’era chi voleva far ricominciare gli allenamenti dalla scorsa settimana: non si potrà, almeno fino al 13 aprile. Il nuovo DPCM lo vieta, come spiega il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: «Una minima novità che abbiamo introdotto nelle nuove misure riguarda la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti. Questo onde evitare che delle società sportive possano pretendere l’esecuzione dell’attività sportiva, anche semplicemente nella forma di un allenamento. Non sono più consentite, ma non significa che gli atleti non dovranno più allenarsi: potranno continuare a farlo in maniera individuale».