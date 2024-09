Conte, nostalgia? «Inter squadra con la S maiuscola, ecco perché»

Durante la conferenza stampa in vista della gara tra Napoli e Juventus, Antonio Conte ha preso come esempio anche l’Inter, elogiando la squadra di Simone Inzaghi per la prestazione contro il Manchester City.

PRESTAZIONE IMPORTANTE – Una partita, quella disputata dall’Inter all’esordio nella fase campionato della UEFA Champions League in casa del Manchester City, che ha stupito molti addetti ai lavori e non solo. Uno 0-0, certo, ma arrivato giocando una grandissima partita in casa di una delle squadre più forti al momento in Europa. Prestazione che non è passata inosservata nemmeno per l’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte – oggi al Napoli – che l’ha presa a esempio durante la sua conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus.

Conte elogia l’Inter: prestazione da vera squadra contro il Manchester City

SQUADRA VERA – Queste le parole di Antonio Conte sul tema e sul pareggio per i nerazzurri: «Durante la partita bisogna essere bravi a fare gioco, ma anche a saper soffrire. Faccio l’esempio dell’Inter, ieri sono andati a giocare in casa del Manchester City e ha anno alternato momenti in cui hanno giocato a calcio e altri a difendere tutti e dieci in 25 metri, dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola. E indossando diversi abiti durante la partita. Non si può indossare lo stesso abito sperando di essere vincenti».