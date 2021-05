Conte non vuole ripartire da zero. Entro due settimane tutto deciso – Sky

L’inviato di “Sky Sport”, Andrea Paventi, ha fatto il punto sulla situazione economica e sportiva dell’Inter. Il futuro di Antonio Conte, i piani di Zhang e non solo. Ecco gli ultimi aggiornamenti

DEADLINE – Si è appena aperta una settimana decisiva per il futuro dell’Inter. Domenica, ore 15, i nerazzurri saranno impegnati, contro l’Udinese, per l’ultima gara della stagione. Poi si discuterà del futuro economico del club, ma anche di quello di Antonio Conte: «La scadenza del 31 maggio sarà molto importante per pagare le mensilità in sospeso e assolvere i vari obblighi finanziari. Massimo all’inizio della prossima settimana bisognerà trovare l’accordo per il prestito ponte (250-270). Non si sa ancora da chi sarà erogato però (vedi articolo)».

AMBIZIONI – Sul futuro di Conte e i piani tecnici di Suning: «Su Conte, al momento, non c’è l’interesse di altri club. Neanche lui si sta guardando intorno, vuole continuare con l’Inter. Non gli va di ripartire da zero, ha scalato posizioni con l’Inter ed è convinto che non manchi molto per aprire un ciclo. Vuole però capire come mantenere questa competitività. Quando gli saranno illustrati i programmi, e deciderà di rimanere, allora sarà facile convincere anche i big a non guardarsi intorno. Ma sarà tutto condensato in una settimana o due. Prima si chiariranno la situazione e le ambizioni del club, e poi si ripartirà».