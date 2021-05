Conte, non solo soldi: nell’accordo con l’Inter anche una clausola speciale

Nell’accordo raggiunto tra l’Inter e Antonio Conte per la rescissione del contratto di quest’ultimo, non solo i 7,5 milioni previsti. La società nerazzurra ha infatti inserito anche una clausola speciale. A riverlarlo Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”.

CLAUSOLA – Non solo soldi (7,5 milioni di euro nello specifico). Nell’accordo tra Antonio Conte e l’Inter per la rescissione contrattuale del tecnico, infatti, sarebbe stata inserita anche una clausola. Secondo il giornalista di “Repubblica” Franco Vanni, infatti, l’ormai ex allenatore nerazzurro non potrà allenare una squadra di Serie A la prossima stagione.