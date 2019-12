Conte non si ferma, sarà il primo a lavorare in vacanza per migliorare – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che il lavoro di Conte non si ferma mai. Il tecnico anche in vacanza cercherà nuovi modi per far rendere l’Inter.

LAVORO IN VACANZA – Conte chiede ai suoi giocatori di continuare a lavorare anche in vacanza. Ma il grosso del lavoro, ci si può scommettere, se lo auto-infliggerà. A casa sanno come funziona, e non si stupiranno di vederlo lavorare appena messa giù la fetta di panettone. I fronti su cui battersi sono molteplici: dopo aver superato i problemi immediati ora dovrà trovare il modo di migliorare ancora la squadra.

GESTIONE CONTINUA – Se la Juve ha molte risorse “inesplorate” nella rosa, in casa nerazzurra bisogna scovare nuovi margini: gli inserimenti dei centrocampisti, le puntate offensive dei difensori su calcio da fermo? E poi bisogna gestire “l’abbondanza”, se davvero arriverà: con Sensi, Barella e Sanchez di nuovo a disposizione serve integrare le loro forze a quelle dei “riservisti” che hanno tenuto botta. Lavoro piacevole, si dirà. Ma lo è tutto per Conte. Coraggio, le vacanze finiranno.