Conte non risponde su Handanovic, pensa solo a Inter-Ludogorets – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come Conte non abbia voluto parlare delle condizioni di Handanovic. Vuole concentrazione sul Ludogorets.

CONCENTRAZIONE SUL LUDOGORETS – «La Juventus? Noi ora dobbiamo pensare solo al Ludogorets perché sarebbe sbagliato guardare già alla prossima gara. Concentriamoci unicamente sull’Europa League». Conte chiede ai suoi concentrazione massima per l’impegno in Europa League, che già avrà difficoltà ambientali impreviste ed imprevedibili. Ecco perché quando gli è stato chiesto se all’Allianz Stadium ci sarà Handanovic, l’ex ct ha dribblato: «È una domanda alla quale ancora non so rispondere». Al big match con la Juventus si penserà da domani, questione portiere compresa.