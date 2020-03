Conte non rinuncia a Candreva e D’Ambrosio: pronto il rinnovo – GdS

Antonio Conte non rinuncia alla classe operaia, secondo la “Gazzetta dello Sport” pronti i rinnovi fino al 2022 per Danilo D’Ambrosio e Antonio Candreva.

RINNOVO IN VISTA – Qualunque sarà il futuro della Serie A, come concludere la stagione 2019-2020 e come sarà organizzata quella successiva, Danilo D’Ambrosio e Antonio Candreva ci saranno almeno per altre due stagioni. Due così servono ad Antonio Conte: il livello della squadra potrà salire con l’eventuale intervento sul mercato, così come le ambizioni, ma loro ci saranno. Ingranaggi importanti – e ritrovati, come nel caso di Candreva -. C’è già l’accordo per il rinnovo, mancano solamente gli ultimi dettagli e l’ufficializzazione. Il motivo è semplice: l’ex Torino è ormai un pilastro dell’Inter, sottovalutato da molti ma utilizzato da tutti i tecnici che hanno allenato la squadra nelle ultime stagioni, uno jolly perfetto da poter inserire sia nella posizione di terzino che di esterno di centrocampo, e da quest’anno anche terzo centrale di destra. Discorso diverso per Candreva, finito ai margini con Luciano Spalletti e bersagliato dai tifosi, è tornato a “dominare” tutta la fascia, alternando fasi offensiva a ottime fasi difensiva, occupando anche il ruolo di terzino destro nel cinque in difesa.

Fonte: Gazzetta dello Sport